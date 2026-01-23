Premier League: Manchester City y Wolverhampton se encuentran en la fecha 23

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Wolverhampton. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el sábado 24 de enero, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Farai Hallam.

Manchester City recibe el próximo sábado 24 de enero a Wolverhampton por la fecha 23 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Wolverhampton

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 0 a 2 ante Manchester United en el Old Trafford. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Wolverhampton logró empatar 0-0 ante Newcastle United. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City fue el ganador por 0 a 4.

El local está en el segundo puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 5 PE - 16 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Farai Hallam.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 4 Liverpool 36 22 10 6 6 4 20 Wolverhampton 8 22 1 5 16 -26

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

