Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: West Ham United se enfrentará ante Sunderland por la fecha 23

West Ham United se enfrentará ante Sunderland por la fecha 23
West Ham United se enfrentará ante Sunderland por la fecha 23
Nota IA

por Nota IA

·

Sunderland se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 24 de enero a las 07:30 horas. El partido será supervisado por Thomas Bramall.

A partir de las 07:30 horas el próximo sábado 24 de enero, Sunderland visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Tottenham por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega triunfante luego de ver caer a Crystal Palace con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 5 PP).

Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
9Sunderland33228950
18West Ham United17224513-20

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Horario West Ham United y Sunderland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
West Ham United Sunderland Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA