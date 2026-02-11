Últimas Noticias
PNP capturó a presuntos delincuentes detrás de los recientes ataques contra buses de la empresa Pesqueros

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos habrían confesado su participación en los ataques armados, entre ellos el perpetrado el pasado fin de semana, en el que falleció un chofer de la empresa.

Lima
Los sospechosos son de nacionalidad peruana.
Los sospechosos son de nacionalidad peruana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a tres presuntos delincuentes, sindicados de estar detrás de los recientes ataques armados contra la empresa de transportes Pesqueros, entre ellos uno perpetrado el pasado fin de semana, en el que murió un conductor.

Los sospechosos, todos de nacionalidad peruana, fueron intervenidos en un operativo policial realizado en la provincia constitucional del Callao, indicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El alto mando aseguró que los tres intervenidos han reconocido su participación en los atentados contra la empresa Pesqueros.

“Es un trabajo que ha venido haciendo la Dirección de Inteligencia con la Depincri de Breña-Pueblo Libre. Al momento de la intervención, ante la contundencia de la evidencia, han terminado por confesar, primero, el ataque que han hecho el día de hoy (ayer), pero ante las fotografías y los videos mostrados del ataque del día sábado (...) han terminado por confesar”, manifestó.

Los sospechosos se desplazaban en un automóvil color blanco, que sería el mismo utilizado en el ataque armado del pasado sábado, en el distrito de Santa Anita, en el que un chofer perdió la vida.

A los sospechosos se les incautó este vehículo.
A los sospechosos se les incautó este vehículo. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Detenidos procesados

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Aldair Rodríguez Loayza (27), Juan Pablo Pastrana Pajuelo (41) y Félix Leonardo Polo (26 años). 

En su poder, los sospechosos tenían un arma de fuego, 16 municiones y dos cartuchos de dinamita.

Al cierre de este informe, los intervenidos permanecen en la Comisaría PNP de Breña, mientras continúan las diligencias de ley.

Cabe mencionar que, aparte del ataque armado del pasado sábado, en Santa Anita, en el que un chofer murió; ayer, martes, se registró una balacera cerca de un bus de la misma empresa, en la cuadra 18 de la avenida Bolívar, en Pueblo Libre; en la que afortunadamente no se registraron víctimas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de estos tres sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’. “Entre los detenidos, figura el cabecilla alias ‘Krito’, quien registra antecedentes por TID (tráfico ilícito de drogas), receptación, estafas y violencia contra la mujer”, refirió la institución.

