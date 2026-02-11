PNP capturó a presuntos delincuentes detrás de los recientes ataques contra buses de la empresa Pesqueros

Los sospechosos son de nacionalidad peruana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a tres presuntos delincuentes, sindicados de estar detrás de los recientes ataques armados contra la empresa de transportes Pesqueros, entre ellos uno perpetrado el pasado fin de semana, en el que murió un conductor.

Los sospechosos, todos de nacionalidad peruana, fueron intervenidos en un operativo policial realizado en la provincia constitucional del Callao, indicó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El alto mando aseguró que los tres intervenidos han reconocido su participación en los atentados contra la empresa Pesqueros.

“Es un trabajo que ha venido haciendo la Dirección de Inteligencia con la Depincri de Breña-Pueblo Libre. Al momento de la intervención, ante la contundencia de la evidencia, han terminado por confesar, primero, el ataque que han hecho el día de hoy (ayer), pero ante las fotografías y los videos mostrados del ataque del día sábado (...) han terminado por confesar”, manifestó.

Los sospechosos se desplazaban en un automóvil color blanco, que sería el mismo utilizado en el ataque armado del pasado sábado, en el distrito de Santa Anita, en el que un chofer perdió la vida.

