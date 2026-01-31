Premier League: Brentford se enfrentará a Aston Villa por la fecha 24

Aston Villa y Brentford se miden en el estadio Villa Park el domingo 1 de febrero a las 09:00 horas y Tim Robinson es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 24 de la Premier League, Brentford y Aston Villa se enfrentan el domingo 1 de febrero desde las 09:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Brentford

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Newcastle United con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Nottingham Forest. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 46 puntos (14 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG - 3 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Tim Robinson, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 23 15 5 3 25 2 Manchester City 46 23 14 4 5 26 3 Aston Villa 46 23 14 4 5 10 4 Manchester United 38 23 10 8 5 7 8 Brentford 33 23 10 3 10 3

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

