Premier League: Everton se enfrentará a Aston Villa por la fecha 22

Aston Villa y Everton se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Everton

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa terminó con un empate en 0 frente a Crystal Palace en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Everton finalizó con un empate 1-1 ante Wolverhampton. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 5 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Tony Harrington, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 4 Liverpool 35 21 10 5 6 4 12 Everton 29 21 8 5 8 -2

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Everton, según país