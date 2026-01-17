Premier League: Everton se enfrentará a Aston Villa por la fecha 22

Aston Villa y Everton se miden en el estadio Villa Park mañana a las 11:30 horas y Tony Harrington es el elegido para dirigir el partido.
Aston Villa y Everton se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Everton
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa terminó con un empate en 0 frente a Crystal Palace en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Everton finalizó con un empate 1-1 ante Wolverhampton. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 6 tantos.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 0 a 0.
El anfitrión está en el tercer puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (8 PG - 5 PE - 8 PP).
El encuentro será supervisado por Tony Harrington, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|49
|21
|15
|4
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|21
|13
|4
|4
|26
|3
|Aston Villa
|43
|21
|13
|4
|4
|9
|4
|Liverpool
|35
|21
|10
|5
|6
|4
|12
|Everton
|29
|21
|8
|5
|8
|-2
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Leeds United: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Brighton and Hove: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Aston Villa y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas