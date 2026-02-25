Europa League: Por la llave 5, Stuttgart recibirá a Celtic

Toda la previa del duelo entre Stuttgart y Celtic. El partido se jugará en el estadio MHPArena mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por Irfan Peljto.
Stuttgart busca quedarse con el triunfo después de la goleada de ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de seguir en el torneo. El partido se disputa en el estadio MHPArena, mañana, desde las 12:45 horas.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-4 a favor de Stuttgart.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Irfan Peljto.
Horario Stuttgart y Celtic, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
