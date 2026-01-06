Premier League: Fulham y Chelsea se miden por la fecha 21

Palpitamos la previa del choque entre Fulham y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Peter Bankes.

Fulham ejercerá mañana la localía ante Chelsea, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 21 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Chelsea

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de un resultado igualado, 2-2, ante Liverpool. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de empatar 1-1 ante Manchester City. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Chelsea quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 28 puntos (8 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 5 PP).

Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 5 Chelsea 31 20 8 7 5 11 11 Fulham 28 20 8 4 8 -1

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs West Ham United: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Wolverhampton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Fulham y Chelsea, según país