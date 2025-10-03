Premier League: Leeds United y Tottenham se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Leeds United y Tottenham. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Thomas Bramall.
El cotejo entre Leeds United y Tottenham, por la fecha 7 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Elland Road.
Así llegan Leeds United y Tottenham
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 9.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham viene de empatar 1-1 ante Wolverhampton. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 4 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Tottenham quien ganó 1 a 4.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 1 PP).
Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|4
|Tottenham
|11
|6
|3
|2
|1
|7
|12
|Leeds United
|8
|6
|2
|2
|2
|-3
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas