Premier League: Leeds United y Tottenham se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Leeds United y Tottenham. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Thomas Bramall.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Leeds United y Tottenham, por la fecha 7 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 06:30 horas, en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Tottenham

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de un resultado igualado, 2-2, ante Bournemouth. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham viene de empatar 1-1 ante Wolverhampton. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 4 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue Tottenham quien ganó 1 a 4.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 1 PP).

Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 4 Tottenham 11 6 3 2 1 7 12 Leeds United 8 6 2 2 2 -3

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chelsea: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Leeds United y Tottenham, según país