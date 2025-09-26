Últimas Noticias
Premier League: Liverpool busca mantener el invicto y llegar a la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Liverpool, que se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Chris Kavanagh.

Liverpool y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Liverpool

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-1 a West Ham United. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un triunfo 2 a 1 frente a Everton. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 11 goles marcados, con 5 encajados.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Crystal Palace necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Fuera de casa, Liverpool hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE), mientras que la visita sumó 15 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1555006
2Arsenal1053118
3Tottenham1053117
4Bournemouth1053111
5Crystal Palace952304

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 7: vs Everton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Crystal Palace y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

