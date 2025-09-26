Premier League: Chelsea recibirá a Brighton and Hove por la fecha 6

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Brighton and Hove, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 27 de septiembre a las 09:00 horas. Simon Hooper será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Premier League se jugará el próximo sábado 27 de septiembre a las 09:00 horas.

Así llegan Chelsea y Brighton and Hove

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Manchester United. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 8 en contra.

A Brighton and Hove le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el sexto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 6 Chelsea 8 5 2 2 1 5 14 Brighton and Hove 5 5 1 2 2 -2

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Brighton and Hove, según país