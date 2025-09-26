Premier League: Se enfrentan Leeds United y Bournemouth por la fecha 6

En la previa de Leeds United vs Bournemouth, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Michael Oliver.

El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Bournemouth visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Bournemouth

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United ganó su último duelo ante Wolverhampton por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Bournemouth acabó en empate por 0-0 ante Newcastle United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Bournemouth se quedó con la victoria por 4 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 1 12 Leeds United 7 5 2 1 2 -3

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

