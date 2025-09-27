Premier League: Newcastle United y Arsenal se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Arsenal. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el domingo 28 de septiembre, comenzará a las 10:30 horas y será dirigido por Jarred Gillett.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Newcastle United recibe el próximo domingo 28 de septiembre a Arsenal por la fecha 6 de la Premier League, a partir de las 10:30 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Arsenal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Newcastle United igualó 0-0 el juego ante Bournemouth. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal logró empatar 1-1 ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 1 13 Newcastle United 6 5 1 3 1 0

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Arsenal, según país