Premier League: Se enfrentan Manchester City y Fulham por la fecha 26

En la previa de Manchester City vs Fulham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Paul Tierney.

Por la fecha 26 de la Premier League, Manchester City y Fulham se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Fulham

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Liverpool por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Everton. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 4 a 5.

El anfitrión está en el segundo puesto con 50 puntos (15 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Paul Tierney.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 4 Manchester United 44 25 12 8 5 10 10 Fulham 34 25 10 4 11 -2

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Tottenham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Nottingham Forest: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Fulham, según país