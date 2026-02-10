Premier League: Brighton and Hove se enfrentará a Aston Villa por la fecha 26

Aston Villa y Brighton and Hove se miden en el estadio Villa Park mañana a las 14:30 horas y Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Aston Villa y Brighton and Hove

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Bournemouth en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Crystal Palace. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 derrota y 3 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 3 a 4.

El anfitrión está en el tercer puesto con 47 puntos (14 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Peter Bankes, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 4 Manchester United 44 25 12 8 5 10 14 Brighton and Hove 31 25 7 10 8 1

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Brighton and Hove, según país