Premier League: Newcastle United y Crystal Palace se encuentran en la fecha 20

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Crystal Palace. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park mañana, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por John Brooks.

Newcastle United y Crystal Palace se enfrentan mañana, a partir de las 10:00 horas, en el estadio St. James Park. El partido corresponde a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Newcastle United y Crystal Palace

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United sacó un triunfo frente a Burnley, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Crystal Palace logró empatar 1-1 ante Fulham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United fue el ganador por 5 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será John Brooks.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 10 Crystal Palace 27 19 7 6 6 1 13 Newcastle United 26 19 7 5 7 2

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Newcastle United y Crystal Palace, según país