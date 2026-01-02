Premier League: Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Bournemouth y Arsenal se miden en el Vitality Stadium mañana a las 12:30 horas y Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.
Bournemouth y Arsenal se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Arsenal
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Chelsea en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 11 goles y sumó 8 a favor.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal venció 4-1 a Aston Villa en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 5 en su portería.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (14 PG - 3 PE - 2 PP).
El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|4
|Liverpool
|33
|19
|10
|3
|6
|4
|15
|Bournemouth
|23
|19
|5
|8
|6
|-6
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas