Premier League: Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Bournemouth y Arsenal se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Arsenal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Chelsea en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 11 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal venció 4-1 a Aston Villa en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (14 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 33 19 10 3 6 4 15 Bournemouth 23 19 5 8 6 -6

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Arsenal, según país