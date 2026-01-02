Premier League: Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

Aston Villa y Nottingham Forest se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Simon Hooper. El duelo se jugará el sábado 3 de enero desde las 07:30 horas.

El juego entre Aston Villa y Nottingham Forest se disputará el próximo sábado 3 de enero por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Nottingham Forest

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Arsenal en el Emirates Stadium. Con una única derrota en la jornada anterior, ha conseguido 4 victorias previamente. En estos juegos, acumuló 10 anotaciones a su favor y 9 en contra.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 2 ante Everton. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 11 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 17 Nottingham Forest 18 19 5 3 11 -12

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Nottingham Forest, según país