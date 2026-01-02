Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20
Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20
Nota IA

por Nota IA

·

West Ham United se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium mañana a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Peter Bankes.

Mañana desde las 10:00 horas, Wolverhampton recibirá a West Ham United en el Molineux Stadium, por la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y West Ham United

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre West Ham United y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 3 puntos (3 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 11 PP).

Peter Bankes es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4119132426
3Aston Villa391912347
18West Ham United14193511-17
20Wolverhampton3190316-29

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y West Ham United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Wolverhampton West Ham United Premier League

