Premier League: Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

West Ham United se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium mañana a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Peter Bankes.

Así llegan Wolverhampton y West Ham United

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre West Ham United y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 3 puntos (3 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 11 PP).

Peter Bankes es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 18 West Ham United 14 19 3 5 11 -17 20 Wolverhampton 3 19 0 3 16 -29

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

