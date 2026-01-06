Premier League: Aston Villa visita a Crystal Palace por la fecha 21

La previa del choque de Crystal Palace ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Selhurst Park mañana desde las 14:30 horas. El árbitro será Andrew Madley.

A partir de las 14:30 horas, Crystal Palace y Aston Villa protagonizarán mañana su choque por la fecha 21 de la Premier League, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Aston Villa

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Newcastle United. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de derrotar a Nottingham Forest con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 27 puntos (7 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (13 PG - 3 PE - 4 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 4 Liverpool 34 20 10 4 6 4 14 Crystal Palace 27 20 7 6 7 -1

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Brighton and Hove: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Brentford: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace y Aston Villa, según país