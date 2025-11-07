Premier League: Por la fecha 11, Tottenham recibirá a Manchester United

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Manchester United. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 8 de noviembre a las 07:30 horas. Será arbitrado por Samuel Barrott.

El duelo entre Tottenham y Manchester United correspondiente a la fecha 11 se disputará en el Wembley Stadium desde las 07:30 horas, el sábado 8 de noviembre.

Así llegan Tottenham y Manchester United

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Chelsea. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United igualó 2-2 el juego frente a Nottingham Forest. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 11 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 3 PP).

Tottenham tendrá que verse las caras con Arsenal en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi del norte de Londres. El duelo se celebrará en el estadio Emirates Stadium, el 23 de noviembre desde las 13:30 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 6 Tottenham 17 10 5 2 3 9 8 Manchester United 17 10 5 2 3 1

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Manchester United, según país