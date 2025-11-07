Premier League: West Ham United se enfrentará ante Burnley por la fecha 11

Burnley se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Burnley visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Burnley

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Newcastle United por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley cayó derrotado 0 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 11.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 6 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 17 Burnley 10 10 3 1 6 -7 18 West Ham United 7 10 2 1 7 -11

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

