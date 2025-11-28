Premier League: Por la fecha 13, Tottenham recibirá a Fulham

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Fulham. El partido se jugará en el Wembley Stadium mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

Desde las 15:00 horas, Tottenham y Fulham se enfrentan mañana por la fecha 13 de la Premier League en el Wembley Stadium.

Así llegan Tottenham y Fulham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Arsenal. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham venció en casa a Sunderland por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Fulham.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 9 Tottenham 18 12 5 3 4 6 15 Fulham 14 12 4 2 6 -3

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Fulham, según país