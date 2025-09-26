Premier League: Por la fecha 6, Nottingham Forest recibirá a Sunderland

Toda la previa del duelo entre Nottingham Forest y Sunderland. El partido se jugará en el estadio City Ground el sábado 27 de septiembre a las 11:30 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

El duelo entre Nottingham Forest y Sunderland correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio City Ground desde las 11:30 horas, el sábado 27 de septiembre.

Así llegan Nottingham Forest y Sunderland

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Nottingham Forest empató por 1 con Burnley. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 9 en su valla.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland igualó 1-1 el juego frente a Aston Villa. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 7 Sunderland 8 5 2 2 1 2 15 Nottingham Forest 5 5 1 2 2 -4

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Sunderland, según país