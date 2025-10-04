Premier League: Aston Villa recibirá a Burnley por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Aston Villa vs Burnley, que se enfrentarán en el estadio Villa Park el próximo domingo 5 de octubre a las 08:00 horas. Andrew Kitchen será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 08:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Burnley

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Manchester City.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa derrotó por 3 a 1 a Fulham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer en su estadio ante Manchester City por 1 a 5. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

A Burnley le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Aston Villa resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Kitchen.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 16 Aston Villa 6 6 1 3 2 -2 18 Burnley 4 6 1 1 4 -7

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Burnley, según país