Premier League: Aston Villa recibirá a Burnley por la fecha 7

Te contamos la previa del duelo Aston Villa vs Burnley, que se enfrentarán en el estadio Villa Park el próximo domingo 5 de octubre a las 08:00 horas. Andrew Kitchen será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 08:00 horas.
Así llegan Aston Villa y Burnley
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Manchester City.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa derrotó por 3 a 1 a Fulham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley viene de caer en su estadio ante Manchester City por 1 a 5. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.
A Burnley le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Aston Villa resultó vencedor por 3 a 2.
El local está en el décimo sexto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 4 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Andrew Kitchen.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|16
|Aston Villa
|6
|6
|1
|3
|2
|-2
|18
|Burnley
|4
|6
|1
|1
|4
|-7
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)
Horario Aston Villa y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas