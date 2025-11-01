Premier League: West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Newcastle United

Newcastle United se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el domingo 2 de noviembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Robert Jones.

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Newcastle United visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Newcastle United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Leeds United. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United llega triunfante luego de ver caer a Fulham con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Jugadas 4 jornadas del campeonato, West Ham United aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Boleyn Ground.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 3 PP).

Robert Jones es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 12 Newcastle United 12 9 3 3 3 1 19 West Ham United 4 9 1 1 7 -13

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario West Ham United y Newcastle United, según país