Tribunal de Honor del JNE exhortó a partidos políticos que aún no lo han hecho a suscribir el Pacto Ético Electoral

El colegiado recordó que la adhesión al pacto expresa el compromiso con una competencia electoral basada en el respeto y la responsabilidad política.

El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a las agrupaciones y organizaciones políticas que aún no lo han hecho a suscribir el Pacto Ético Electoral (PEE) con miras a las elecciones generales del 2026.

A través de su Exhortación N.° 1, el colegiado recordó que la adhesión al pacto constituye una manifestación expresa del compromiso de las organizaciones políticas con una competencia electoral “basada en el respeto y la responsabilidad política frente a la ciudadanía”.

Asimismo, el Tribunal de Honor precisó que cuenta con competencias para conocer todas las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral, siempre que estas sean presentadas a través de los canales oficiales establecidos.

En el caso de Lima Metropolitana, las denuncias pueden realizarse mediante la Oficina de Servicio al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Mesa de Partes Virtual y los Jurados Electorales Especiales (JEE).

También están habilitados los prestadores de servicio denominados Facilitadores e Implementadores del Voto Informado (FIVI).

A nivel provincial y regional, la ciudadanía puede acudir a los JEE más cercanos, a los FIVI asignados y a las Oficinas Desconcentradas (OD) del JNE.

De igual manera, se ha habilitado el correo electrónico tribunaldehonor2026@jne.gob.pe para la recepción de denuncias.

La exhortación es suscrita por Mariela Noles Cotito, presidenta del Tribunal de Honor del JNE, junto a los integrantes del colegiado Carol Zavaleta Cortijo y Óscar Salazar Gamboa.

