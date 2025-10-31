Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton enfrenta a Fulham buscando salir del último puesto

Todos los detalles de la previa del partido entre Fulham y Wolverhampton, que se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas en el estadio Craven Cottage. Dirige John Brooks.

Wolverhampton y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Wolverhampton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer por 1 a 2 frente a Newcastle United. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton perdió ante Burnley por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Fulham se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 7 PP).

John Brooks fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
17Fulham89225-5
20Wolverhampton29027-12

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Fulham y Wolverhampton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Fulham Wolverhampton Premier League

