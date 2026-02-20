Premier League: West Ham United se enfrentará ante Bournemouth por la fecha 27

Bournemouth se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Samuel Barrott.

Así llegan West Ham United y Bournemouth

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega triunfante luego de ver caer a Everton con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

En los últimos 5 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 10 PE - 7 PP).

Samuel Barrott es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 9 Bournemouth 37 26 9 10 7 -2 18 West Ham United 24 26 6 6 14 -17

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Fulham: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Bournemouth, según país