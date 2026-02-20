Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Madrid no quiere soltar el liderato ante Osasuna

Real Madrid se mide ante Osasuna en el estadio el Sadar el sábado 21 de febrero a las 12:30 horas.

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 21 de febrero, Real Madrid visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Real Madrid

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con resultado de empate, 0-0, ante Elche. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega triunfante luego de ver caer a Real Sociedad con un marcador 4-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 12 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (19 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
4Atlético de Madrid4524136517
10Osasuna302486100

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Valencia: 1 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Mallorca: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Getafe: 2 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Celta: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
