Premier League: Por la fecha 23 se enfrentarán Burnley y Tottenham

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Tottenham, que se jugará el sábado 24 de enero desde las 10:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Peter Bankes.

Tottenham y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 24 de enero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Tottenham

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó 1-1 frente a Liverpool. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 8 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham perdió ante West Ham United por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 6.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 9 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
14Tottenham27227692
19Burnley14223514-19

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
Horario Burnley y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
Burnley Tottenham Premier League

