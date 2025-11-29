Serie A: Atalanta quiere volver a festejar frente a Fiorentina

La previa del choque de Atalanta ante Fiorentina, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana desde las 12:00 horas. El árbitro será Matteo Marcenaro.

A partir de las 12:00 horas, Atalanta y Fiorentina protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Serie A, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Fiorentina

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Napoli. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Juventus. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Fiorentina con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (6 PE - 6 PP).

Matteo Marcenaro será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 13 Atalanta 13 12 2 7 3 0 19 Fiorentina 6 12 0 6 6 -9

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Atalanta y Fiorentina, según país