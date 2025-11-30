Serie A: Bologna quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de Bologna vs Cremonese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de diciembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Ermanno Feliciani.

El próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 14:45 horas, Cremonese visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Cremonese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Udinese por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Roma. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 5.

El anfitrión está en el quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Ermanno Feliciani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Roma 27 12 9 0 3 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 5 Bologna 24 12 7 3 2 13 11 Cremonese 14 12 3 5 4 -3

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Bologna y Cremonese, según país