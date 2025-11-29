Serie A: Inter va en busca de un triunfo ante Pisa para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Inter, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo domingo 30 de noviembre a las 09:00 horas. Marco Guida será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A se jugará el próximo domingo 30 de noviembre a las 09:00 horas.

Así llegan Pisa y Inter

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sassuolo, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de caer en su estadio ante Milan por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

El local está en el décimo sexto puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 4 Inter 24 12 8 0 4 13 16 Pisa 10 12 1 7 4 -6

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Pisa e Inter, según país