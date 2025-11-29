Serie A: Lecce se enfrentará ante Torino por la fecha 13

Torino se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare el domingo 30 de noviembre a las 06:30 horas. El partido será supervisado por Maurizio Mariani.
A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Torino visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.
Así llegan Lecce y Torino
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Lazio. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino cayó derrotado 1 a 5 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 3 y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 8.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 4 PP).
Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|27
|12
|9
|0
|3
|9
|2
|Milan
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Napoli
|25
|12
|8
|1
|3
|8
|12
|Torino
|14
|12
|3
|5
|4
|-10
|17
|Lecce
|10
|12
|2
|4
|6
|-8
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Lecce y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas