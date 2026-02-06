Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Fiorentina se enfrentará ante Torino por la fecha 24

Fiorentina se enfrentará ante Torino por la fecha 24
Fiorentina se enfrentará ante Torino por la fecha 24
Nota IA

por Nota IA

·

Torino se mide ante Fiorentina en el estadio Artemio Franchi mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Andrea Colombo.

Mañana desde las 14:45 horas, Fiorentina recibirá a Torino en el estadio Artemio Franchi, por la fecha 24 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Torino

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Napoli. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino llega triunfante luego de ver caer a Lecce con un marcador 1-0.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 11 PP).

Andrea Colombo es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
13Torino26237511-18
18Fiorentina17233812-11

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Como 1907: 14 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Pisa: 23 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Bologna: 15 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Genoa: 22 de febrero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Torino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Fiorentina Torino Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA