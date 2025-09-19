Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Serie A: Bologna y Genoa se encuentran en la fecha 4

Bologna y Genoa se encuentran en la fecha 4
Bologna y Genoa se encuentran en la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Bologna vs Genoa. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el sábado 20 de septiembre, comenzará a las 08:00 horas y será dirigido por Giuseppe Collu.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bologna recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Genoa por la fecha 4 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Genoa

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna cayó 0 a 1 ante Milan en el San Siro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Genoa logró empatar 1-1 ante Como 1907. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa fue el ganador por 1 a 3.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Giuseppe Collu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
13Bologna33102-1
15Genoa23021-1

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Lecce: 28 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Lazio: 29 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Napoli: 5 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Bologna y Genoa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Bologna Genoa Serie A

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA