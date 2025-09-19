Serie A: Juventus buscará conservar su invicto ante Hellas Verona

Palpitamos la previa del choque entre Hellas Verona y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Antonio Rapuano.
El cotejo entre Hellas Verona y Juventus, por la fecha 4 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.
Así llegan Hellas Verona y Juventus
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Hellas Verona viene de un resultado igualado, 0-0, ante Cremonese. Posee un historial reciente de 1 empate y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 5.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus llega con ventaja tras derrotar a Inter con un marcador 4 a 3. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 7 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).
Antonio Rapuano es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Juventus
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|3
|Cremonese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|4
|Udinese
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|17
|Hellas Verona
|2
|3
|0
|2
|1
|-4
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 5: vs Roma: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Hellas Verona y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas