Serie A: Juventus buscará conservar su invicto ante Hellas Verona

Juventus buscará conservar su invicto ante Hellas Verona
Juventus buscará conservar su invicto ante Hellas Verona






Palpitamos la previa del choque entre Hellas Verona y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Antonio Rapuano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Hellas Verona y Juventus, por la fecha 4 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Juventus

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de un resultado igualado, 0-0, ante Cremonese. Posee un historial reciente de 1 empate y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con ventaja tras derrotar a Inter con un marcador 4 a 3. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 7 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

Antonio Rapuano es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
4Udinese732102
17Hellas Verona23021-4

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Roma: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Hellas Verona y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

