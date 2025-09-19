Serie A: Juventus buscará conservar su invicto ante Hellas Verona

Palpitamos la previa del choque entre Hellas Verona y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Antonio Rapuano.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Hellas Verona y Juventus, por la fecha 4 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Juventus

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de un resultado igualado, 0-0, ante Cremonese. Posee un historial reciente de 1 empate y 1 derrota en los últimos 2 partidos disputados, sumando 1 gol a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con ventaja tras derrotar a Inter con un marcador 4 a 3. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 7 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (3 PG).

Antonio Rapuano es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 4 Udinese 7 3 2 1 0 2 17 Hellas Verona 2 3 0 2 1 -4

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Roma: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Hellas Verona y Juventus, según país