Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Serie A: Se enfrentan Udinese y Milan por la fecha 4

Se enfrentan Udinese y Milan por la fecha 4
Se enfrentan Udinese y Milan por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Udinese vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 13:45 horas en el estadio Stadio Friuli. El árbitro designado será Daniele Doveri.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 4 de la Serie A, Udinese y Milan se enfrentan mañana desde las 13:45 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Milan

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese ganó su último duelo ante Pisa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de vencer a Bologna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 1 derrota. Además, marcó un total de 4 goles y 2 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 0 a 4.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Doveri.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
4Udinese732102
5Milan632012

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Sassuolo: 28 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cagliari: 5 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Udinese y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Udinese Milan Serie A

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA