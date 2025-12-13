Serie A: Inter busca derrotar a Genoa para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris mañana, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Daniele Doveri.
Genoa e Inter se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Luigi Ferraris. El partido corresponde a la fecha 15 de la Serie A.
Así llegan Genoa y Inter
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa sacó un triunfo frente a Udinese, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 8 goles en contra y registró 11 a favor.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Como 1907. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 2 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (10 PG - 4 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniele Doveri.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|4
|Roma
|27
|14
|9
|0
|5
|7
|15
|Genoa
|14
|14
|3
|5
|6
|-6
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Atalanta: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Bologna: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Parma: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Genoa e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas