Serie A: Inter necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Inter, que se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 06:30 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Inter y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 2 de noviembre desde las 06:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Inter

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 1 a 3 frente a Como 1907. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de un triunfo 3 a 0 frente a Fiorentina. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 4 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 5 puntos (5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 4 Milan 18 9 5 3 1 7 18 Hellas Verona 5 9 0 5 4 -9

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Genoa: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Hellas Verona e Inter, según país