Serie A: Napoli marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre Napoli y Como 1907. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas.

Así llegan Napoli y Como 1907

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció 1-0 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 venció en casa a Hellas Verona por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

Napoli pisa fuerte como local: suma 4 juegos invicto en el estadio Diego Armando Maradona.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Como 1907.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 21 puntos (7 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 4 Milan 18 9 5 3 1 7 5 Como 1907 16 9 4 4 1 6

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Napoli y Como 1907, según país