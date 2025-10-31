Últimas Noticias
Serie A: Juventus visita a Cremonese por la fecha 10

La previa del choque de Cremonese ante Juventus, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el sábado 1 de noviembre desde las 14:45 horas.

Cremonese recibirá a Juventus, en el marco de la fecha 10 de la Serie A, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Juventus

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de vencer a Genoa con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 7 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus viene de derrotar a Udinese con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 4 goles y le han convertido 5 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y el marcador favoreció a Juventus con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el octavo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

Juventus chocará en la próxima fecha con Torino en el "Derby Della Mole". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 8 de noviembre, a las 14:00 (hora Argentina), y tendrá al estadio Allianz Stadium como escenario.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
7Juventus1594323
8Cremonese1493511

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Cremonese y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

