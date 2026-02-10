Premier League: Wolverhampton busca cortar su racha negativa ante Nottingham Forest

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Wolverhampton. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Tim Robinson.

Nottingham Forest ejercerá mañana la localía ante Wolverhampton, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan Nottingham Forest y Wolverhampton

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leeds United por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de caer derrotado 1 a 3 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Nottingham Forest quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 5 PE - 19 PP).

Tim Robinson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 17 Nottingham Forest 26 25 7 5 13 -13 20 Wolverhampton 8 25 1 5 19 -32

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Liverpool: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Fulham: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Crystal Palace: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Wolverhampton, según país