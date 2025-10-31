Serie A: Udinese recibirá a Atalanta por la fecha 10

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Atalanta, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas.

Así llegan Udinese y Atalanta

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Juventus. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (2 PG - 7 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 9 Atalanta 13 9 2 7 0 6 10 Udinese 12 9 3 3 3 -4

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Udinese y Atalanta, según país