Serie A: Inter va en busca del triunfo ante Parma para mantenerse en la cima

Parma e Inter se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Inter

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma terminó con un empate en 1 frente a Sassuolo en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 4 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 3-1 a Bologna en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 12 goles a favor y anotó 2 en contra.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (13 PG - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Andrea Colombo, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 4 Juventus 33 18 9 6 3 8 14 Parma 18 17 4 6 7 -7

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Napoli: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma e Inter, según país