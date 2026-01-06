Serie A: Atalanta visita a Bologna por la fecha 19

La previa del choque de Bologna ante Atalanta, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara mañana desde las 12:30 horas. El árbitro será Marco Di Bello.

A partir de las 12:30 horas, Bologna y Atalanta protagonizarán mañana su choque por la fecha 19 de la Serie A, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Atalanta

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Inter. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de derrotar a Roma con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 5 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el séptimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 5 PP).

Marco Di Bello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 7 Bologna 26 17 7 5 5 8 8 Atalanta 25 18 6 7 5 2

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Torino: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Pisa: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Atalanta, según país