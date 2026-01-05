Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Lecce y Roma se encuentran en la fecha 19

Lecce y Roma se encuentran en la fecha 19
Lecce y Roma se encuentran en la fecha 19
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lecce vs Roma. El duelo, a disputarse en el estadio Comunale Via del Mare mañana, comenzará a las 12:00 horas.

Lecce y Roma se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare. El partido corresponde a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Roma

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Allianz Stadium.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Lecce igualó 1-1 el juego ante Juventus. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
5Roma331811078
16Lecce1717458-11

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Lecce Roma Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA