Serie A: Lecce y Roma se encuentran en la fecha 19

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lecce vs Roma. El duelo, a disputarse en el estadio Comunale Via del Mare mañana, comenzará a las 12:00 horas.

Lecce y Roma se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare. El partido corresponde a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Roma

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Allianz Stadium.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Lecce igualó 1-1 el juego ante Juventus. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 5 Roma 33 18 11 0 7 8 16 Lecce 17 17 4 5 8 -11

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Roma, según país