Serie A: Napoli busca derrotar a Hellas Verona para subirse al liderato

Hellas Verona se mide ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona mañana a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Matteo Marchetti.

Mañana desde las 12:30 horas, Napoli recibirá a Hellas Verona en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Hellas Verona

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli ganó el encuentro previo ante Lazio por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona cayó derrotado 0 a 3 ante Torino. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 10.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el tercer puesto con 37 puntos (12 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PG - 6 PE - 9 PP).

Matteo Marchetti es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 4 Juventus 33 18 9 6 3 8 18 Hellas Verona 12 17 2 6 9 -15

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Hellas Verona, según país