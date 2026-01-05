Últimas Noticias
Serie A: Sassuolo recibirá a Juventus por la fecha 19

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Juventus, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore mañana a las 14:45 horas.

Sassuolo y Juventus se medirán mañana a las 14:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 19 de la Serie A y se disputará en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Parma, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Lecce. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Juventus resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (9 PG - 6 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
4Juventus33189638
10Sassuolo23186571

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Cremonese: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Cagliari: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Napoli: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo y Juventus, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
