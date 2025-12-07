Serie A: Udinese recibirá a Genoa por la fecha 14

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Genoa, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli mañana a las 12:00 horas. Fabio Maresca será el árbitro del partido.

Udinese y Genoa se medirán mañana a las 12:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Serie A y se disputará en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Genoa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese derrotó por 2 a 0 a Parma en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 8 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Hellas Verona. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 9.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Fabio Maresca.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 30 14 10 0 4 19 2 Milan 28 13 8 4 1 10 3 Napoli 28 13 9 1 3 9 10 Udinese 18 13 5 3 5 -6 16 Genoa 11 13 2 5 6 -7

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Udinese y Genoa, según país